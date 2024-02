Para combater a dengue, Caarapó faz vacinação e prefeitura determina limpeza de terrenos urbanos

Na batalha contra a dengue, a prefeitura de Caarapó está associando ações de saúde a outras medidas igualmente importantes. Desde o dia 15 deste mês, estão sendo vacinadas crianças de 10 e 11 anos em todas as unidades de saúde da cidade, distritos e territórios indígenas.

Os indicadores da Secretaria Municipal de Saúde registram 104 notificações de dengue no município, com 34 casos confirmados. No ano passado, ocorreram 1.891 notificações, com a confirmação de 977 casos.

Sobre a vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde informa que Caarapó recebeu 936 doses do imunizante de prevenção à dengue. A vacinação prossegue enquanto houver doses disponíveis e o objetivo é promover a redução das hospitalizações e óbitos pelo vírus da dengue na população-alvo.

Paralelamente, a prefeitura de Caarapó determinou a limpeza de terrenos urbanos na sede do município e distritos. A finalidade é evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue – o Aedes aegypti, eliminando criadouros existentes ou em potencial.

Proprietários ou responsáveis por imóveis com mato alto devem promover a roçada ou capina desses terrenos. A desobediência pode gerar multa e outras sanções previstas em lei. As autoridades municipais lembram que não se trata do tradicional mutirão de limpeza, representando apenas uma ação individual dos proprietários dos imóveis.

A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros.

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode se apresentar de forma benigna ou grave, dependendo de alguns fatores, entre eles: o vírus envolvido, infecção anterior pelo vírus da dengue e fatores individuais como doenças crônicas (diabetes, asma brônquica, anemia falciforme).

O vírus da dengue pertence à família dos flavivírus e é classificado no meio científico como um arbovírus, os quais são transmitidos pelos mosquitos Aedes aegypti. São conhecidos quatro sorotipos: 1, 2, 3 e 4.

O doente pode apresentar sintomas como febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, náuseas ou até mesmo não apresentar qualquer sintoma. O aparecimento de manchas vermelhas na pele, sangramentos (nariz, gengivas), dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes podem indicar um sinal de alarme para dengue hemorrágica. Esse é um quadro grave que necessita de imediata atenção médica, pois pode ser fatal.

É importante procurar orientação médica ao surgirem os primeiros sintomas, pois as manifestações iniciais podem ser confundidas com outras doenças, como febre amarela, malária ou leptospirose e não servem para indicar o grau de gravidade da doença.

A doença é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Não há transmissão pelo contato direto com um doente ou suas secreções, nem por meio de fontes de água ou alimento.