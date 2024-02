Laudir cobra melhorias na sinalização e iluminação da rotatória na região do condomínio Hectares

Na 3ª Sessão Ordinária, realizada na segunda-feira (22/2), o vereador Laudir Munaretto (MDB) cobrou a instalação de iluminação e melhorias na sinalização da rotatória localizada no prolongamento do Anel Viário Norte com Avenida Dom Redovino, nas proximidades do Hectares Park e Resort.

Na ocasião, o vereador expressou a preocupação em relação à segurança na rotatória sem iluminação, visto que no horário noturno, o tráfego de bicicletas é constante, pois as aldeias se localizam nas proximidades do Anel Viário.

A falta de iluminação adequada compromete a visibilidade dos condutores, tornando difícil a identificação de outros veículos e pedestres, o que pode resultar em acidentes.

Além disso, a sinalização na região não é tão clara quanto deveria ser e isso representa um risco potencial para os motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam essa via regularmente.

“A sinalização da região precisa ser revista e reforçada para tornar as regras de trânsito mais claras e visíveis para todos os usuários. Investir na segurança viária é fundamental para proteger a vida e o bem-estar da nossa comunidade”, comentou Laudir Munaretto.

O documento foi encaminhado ao prefeito Alan Guedes; ao secretário de Obras Públicas da Semop, Luiz Gustavo Casarin; ao governador do MS, Eduardo Corrêa Riedel; ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo; e ao superintendente Regional do Dnit, Euro Nunes.