Prazo de inscrições da primeira edição do Sisu 2023 termina sexta-feira (24)

Resultado do processo vai ser divulgado no dia 28 de fevereiro e o prazo para manifestar interesse na lista de espera será de 28 de fevereiro a 8 de março

Termina nesta sexta-feira (24) o prazo de inscrição da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O estudante que está interessado em conquistar uma vaga nas instituições públicas de ensino superior, deve entrar no Portal Único de Acesso para realizar a inscrição. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 28 de fevereiro. As informações são do Brasil 61.

Para participar, o candidato deve ter participado da edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido nota acima de zero na prova de redação. O Sisu usa as notas do Enem 2022 para selecionar alunos que estudarão em instituições de ensino públicas. Segundo o Ministério da Educação, na edição de 2023, o programa está ofertando mais de 226 mil vagas disponibilizadas em 128 instituições públicas de ensino superior participantes, sendo 63 universidades federais. Ao todo, são 6.402 cursos de graduação.

Para o professor da rede estadual de ensino Adonias Freitas, o aluno deve ficar atento às notas de corte parciais divulgadas diariamente ao longo do período de inscrição.

“É importante que o candidato acompanhe sua nota de corte com mais frequência, uma vez que o processo durará 8 dias. Nesse caso, convém acompanhar com mais atenção, perceber e analisar com muito mais frequência a sua nota de corte, porque pode acontecer de determinado dia o candidato estar dentro do número de vagas e no dia seguinte ele estar bem distante”, explica.

Ao se inscrever, o candidato poderá selecionar até duas opções de curso, e pode mudar de ideia quantas vezes quiser durante o período de inscrição. Vale ressaltar, entretanto, que apenas será considerada válida a última inscrição confirmada.

Para os estudantes que não forem contemplados na chamada regular do Sisu, o prazo para manifestarem o interesse na lista de espera será de 28 a 8 de março. Ao manifestar interesse pela lista de espera, o candidato deverá indicar apenas um dos dois cursos escolhidos anteriormente para concorrer em sua inscrição ao Sisu.

“É preciso ter muito cuidado porque se o estudante for selecionado na segunda opção, ele perde a oportunidade de participar da primeira opção. Então é interessante que tanto na primeira opção quanto na segunda, fazer uma escolha que esteja alinhada com o seu projeto, com a sua real intenção”, ressalta o professor.

Matrículas

O período de matrículas da primeira chamada do Sisu – relativo ao primeiro semestre de 2023 – vai ser de 2 a 8 de março. Os estudantes aprovados deverão comparecer às instituições de ensino em que foram concedidas as vagas, observando os dias, os horários e os locais de atendimento definidos por cada instituição.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação no qual as instituições públicas de educação superior oferecem vagas, sendo a grande maioria delas ofertada por instituições federais (universidades e institutos), que são disputadas pelos candidatos inscritos.