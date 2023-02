Agentes do Senad apreendem 7 toneladas de maconha em acampamento na fronteira de MS

Agentes especiais da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) desmontaram três acampamentos narcos e destruíram sete toneladas de maconha produzida dentro do Parque Nacional Paso Bravo, na fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul. As informações são do Campo Grande News.

Criado em 1998, o parque tem 93 mil hectares e fica localizado no departamento de Concepción, ao lado dos municípios de Caracol e Bela Vista, em Mato Grosso do Sul.

As equipes, chefiadas pelo promotor de Justiça Arnaldo Andrés Arguello, localizaram os acampamentos no meio da mata. No local foram encontrados macacos hidráulicos, prensas rústicas, geradores de energia e outros equipamentos usados no processamento da droga.

Dentro das barracas de lona foram apreendidos 4.270 quilos de maconha pronta e 2.660 quilos da droga picada, que ainda seriam prensados e transformados em tabletes.

A droga e os equipamentos usados pelos traficantes foram queimados nos próprios acampamentos, instalados em áreas de difícil acesso cercadas por rios e córregos.