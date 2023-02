Jovem é preso pela PMA com quase 500 litros de agrotóxicos sem a licença ambiental obrigatória

Durante fiscalização ambiental na área rural do município de Bonito, em prevenção aos crimes e infrações ambientais, policiais militares ambientais se depararam com um caminhão Mercedes Benz parado na pista de rolamento da rodovia MS-178, em local próximo a uma curva e colocando em risco a segurança do trânsito.

A equipe foi ao veículo, onde estava o motorista, um jovem de 23 anos, e verificou que o veículo estava quebrado. Em vistoria na carroceira do caminhão, a equipe encontrou vários galões plásticos contendo 476 litros de agrotóxicos, que eram transportados sem a licença ambiental obrigatória e em desacordo com as normas de transporte de produtos perigosos.

O material pertencia ao proprietário de uma fazenda, localizada no município de Jardim, para onde seguia e não havia nota fiscal dos produtos químicos. Além disso, também não havia nenhuma proteção no veículo especial para o transporte do produto perigoso, nem rótulos de riscos, tudo em desacordo com as normas ambientais. O transporte desse tipo de material deve ser realizado em veículo apropriado atendendo as normas ambientais, no sentido de minimizar os riscos de contaminação ambiental e de causar danos à saúde de pessoas e animais.

O veículo e os tambores com os 476 litros do produto perigoso foram apreendidos. O condutor do caminhão, residente em Jardim, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Bonito, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime ambiental, previsto no artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal n° 9.605/12/2/1998), com pena prevista de um a quatro anos de reclusão.

A PMA também confeccionou um auto de infração administrativo e arbitrou multa de R$ 20.000,00 contra o proprietário da fazenda e dono dos agrotóxicos, o qual também reside em Jardim, mas que não estava no local. Ele também poderá responder pelo crime.