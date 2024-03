Ponta Porã recebe o selo de Cidade Empreendedora de Bandas e Fanfarras

Entrega ocorreu sábado à noite em evento no Centro de Convenções com a presença do prefeito Eduardo Campos e senador Nelsinho Trad

Instituído pela Federação de Bandas e Fanfarras do Estado de Mato Grosso do Sul, o selo de “Cidade Empreendedora de Bandas e Fanfarras” foi entregue pela primeira vez na história ao prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos. O evento marcou a renovação total dos equipamentos musicais da Banda Municipal Isaac Borges Capilé, que recebeu investimentos de mais de R$ 500 mil com apoio do senador Nelsinho Trad, através de intervenção do presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Miudinho.

A solenidade festiva no sábado à noite no Centro Internacional de Convenções totalmente tomado pelo público, emocionado o prefeito Eduardo Campos ao lado da primeira-dama Paula Consalter demonstrou gratidão pelo apoio do senador Nelsinho Trad e pelo trabalho do presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Miudinho, agradecendo também todos os 17 vereadores e fazendo referência especial aos presentes no ato, Kamila Alvarenga, Neli Abdulahad, Edevaldo Mattoso Barbosa e Ricardo Torraca, além de secretários municipais e várias outras personalidades locais e regionais.

Logo na abertura da solenidade foi entregue o título de “Amigos das Bandas e Fanfarras de MS” ao prefeito Eduardo Campos, primeira-dama Paula Consalter, Nelsinho Trad, Agnaldo Miudinho, maestro Martins e Cintia Henzel, que representou a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer. O prefeito Eduardo Campos também recebeu o selo de Cidade Empreendedora de Bandas e Fanfarras, das mãos do maestro Fábio da Costa.

Falas emocionadas de gratidão

A primeira-dama Paula Consalter fez questão de subir ao palco segurando na mão do prefeito Eduardo Campos. Ela disse que os alunos da banda são para ela como filhos adotivos. “Adoro eles”, disse. Ela destacou que uma boa parceria fortalece o município no sentido de modificar comportamentos e de reconstruir vidas. “Acreditamos e atuamos para uma Ponta Porã mais inclusiva, justa social e economicamente. Tudo é possível quando nos damos as mãos, firmamos parcerias que nos fazem enxergar que é possível fazer e atender as necessidades básicas e a música aquece a alma. Mas, para isso é preciso ter bom proposito e a nossa missão é deixar um legado para que todos tenham orgulho de morar aqui e que possam acreditar na possibilidade de mudança e crescimento e o senador Nelsinho Trad é um amigo de Ponta Porã e merece todo nosso reconhecimento. Nossa Banda Municipal no ano passado se apresentou no Festival de Corumbá e foi destaque e nesse ano já está convidada, com participação confirmada e tudo isso é fruto de um trabalho sério”, finalizou.

O prefeito Eduardo Campos emocionado e feliz com a presença maciça do público disse que participar de uma solenidade festiva de entrega de equipamentos para a Banda Isaac Borges Capile é motivo de muita alegria. “Aqui preciso expressar minha eterna gratidão a Deus por poder conduzir os destinos de Ponta Porã nesse momento tão importante da sua história. Nosso trabalho é para fazer a diferença na vida das pessoas. Também faço questão de manifestar toda minha gratidão a amizade forjada no dia-a-dia do irmão Agnaldo Miudinho, amigo de todas as horas, presente inclusive naqueles momentos mais duros. E gratidão ao senador Nelsinho Trad, que considero padrinho da nossa administração. Ponta Porã saberá reconhecer o quanto o senador tem nos ajudado e nosso povo ordeiro dará o reconhecimento no momento oportuno. Se hoje a alegria é grande com a entrega dos equipamentos para a nossa Banda, a gratidão é ainda maior a todos que colaboraram para que isso acontecesse”, ressaltou.

Ao se dirigir aos presentes que lotaram o Centro de Convenções, o presidente da Câmara Agnaldo Miudinho, disse que a entrega dos equipamentos musicais para a Banda Isaac Borges Capile se trata de um momento histórico de Ponta Porã. “Quando estive visitando a banda e perguntei ao maestro o que precisava, ele respondeu: precisamos trocar tudo. Procurei o senador Nelsinho Trad e ele prontamente no atendeu com a emenda de R$ 500 mil. O senador tem sido um grande parceiro e somente neste ano de 2024 ele já destinou através do seu gabinete emendas no valor de mais de R$ 42 milhões para a saúde, infraestrutura, drenagem e pavimentação, entre outros projetos. É um político comprometido com a nossa cidade e que tem ajudado muito no desenvolvimento e geração de empregos e renda”, disse Miudinho.

O último a falar antes das apresentações musicais foi o senador Nelsinho Trad. Ele disse que estava emocionado pela demonstração de carinho de Ponta Porã. “Esse é um momento solene, marcante para mim e para todos aqui presentes. O Eduardo Campos é um amigo e suas ações administrativas terá sempre o reconhecimento e apoio necessário. A primeira-dama Paula é uma mulher que se dedica totalmente aos projetos que atendem a cidade e isso é um privilégio e Ponta Porã está de parabéns por contar com uma primeira-dama tão atuante e vamos seguir firmes nas parcerias com o prefeito e com os vereadores”, disse.

Ao se referir ao vereador Agnaldo Miudinho, o senador Nelsinho Trad disse que se trata de um agente público que possui coração e alma maior que ele próprio. Também destacou o trabalho desenvolvido pelo Maestro Martins e pelo maestro Fábio Costa, presidente da Federação das Bandas e Fanfarras de Mato Grosso do Sul. “O Agnaldo Miudinho viajou a Brasília em 2019 e levou lá no meu gabinete esse pedido de recursos para a compra dos equipamentos para a Banda Municipal. Hoje Ponta Porã é destaque e tenho certeza que estará com sua Banda sempre entre as melhores do Estado. E tudo dá certo porque a engrenagem está funcionando bem. Nós somos parceiros, o prefeito Eduardo Campos faz uma gestão de excelência e tem as finanças do município equilibradas e uma equipe que prepara bons projetos que são aprovados na primeira análise. Nunca voltou um único projeto encaminhado para Brasília pelo prefeito Eduardo e por isso a equipe tem todo mérito”, ressaltou.

Maestro Martins agradece apoio

Ao fazer uso da palavra, o maestro Martins falou que tudo está sendo concretizado pelas parcerias que foram possíveis e apoio das famílias. Destacou que a Banda Isaac Borges Capilé trabalha com criança a partir dos 6 anos e que podem ficar até os 18 anos de idade. Destacou que os professores são grandes parceiros, atuam não só como educadores, mas como orientadores e conselheiros. Ressaltou o imprescindível apoio do vereador Agnaldo Miudinho e do prefeito Eduardo Campos que atuaram junto ao senador Nelsinho Trad para conseguir a emenda de R$ 500 mil para compra de equipamentos musicais.

O maestro disse que o trabalho está se ampliando, destacando a criação da Banda do distrito de Nova Itamarati com 60 integrantes e sugeriu que fosse dada a ela o nome do ex-vereador Rony Lino; acrescentou também que será criada a Banda do distrito de Sanga Puitã, em parceria com a Escola Dora Landolfi, e que trabalhará com 100 integrantes com aulas de música e dança folclórica regional.

“Se trata de um projeto único, que representará com fidelidade o nosso povo e nesse sentido é preciso destacar a parceria da primeira-dama Paula, presente em todos os momentos, assim como o prefeito Eduardo Campos e o senador Nelsinho Trad”, afirmou. Logo depois, maestro Martins convidou para subir ao palco 28 jovens da banda que foram habilitados e registrados pela Ordem dos Músicos do Brasil (OMB).