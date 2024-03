DAC empata com Costa Rica e decide vaga na semifinal domingo no Douradão

Jogo no Estádio Laertão ficou 0 a 0 e, na volta, o vencedor se classifica; novo empate leva disputa para os pênaltis

Começou sem gols o confronto entre Costa Rica e Dourados AC por um lugar na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Neste domingo (17), pela rodada de ida das quartas de final, CREC e DAC se enfrentaram no Estádio Laertão e a partida terminou 0 a 0.

O jogo não foi dos mais movimentados, com os dois times concentrando as ações no meio campo e tendo as melhores possibilidades em bolas paradas. Pelo lado do DAC, a melhor oportunidade saiu em uma cobrança de falta de Thiago Moura que Rodolfo defendeu parcialmente. No rebote, TH entrou livre, mas acertou o corpo do goleiro, que evitou o gol. Do outro lado, Henrique arriscou de fora da área, mas Léo Lopes fez boa defesa.

No segundo tempo, a produção ofensiva das equipes seguiu em baixa, mesmo com as mudanças feitas pelos técnicos Gian Rodrigues, do CREC, e Rogério Henrique, do DAC. A não ser em saídas para bolas cruzadas na área, Rodolfo e Léo Lopes quase não trabalharam, o que justificou o placar final em branco da partida.

Os dois times voltam a jogar no próximo domingo (24), às 15h30, só que agora no Estádio Douradão. Com o empate, o vencedor na partida de volta avança para próxima fase. Se o jogo terminar mais uma vez empatado, por qualquer placar, a disputa termina nos pênaltis. Quem avançar joga contra o classificado de Corumbaense e Coxim. Na partida de ida, o Carijó da Avenida venceu por 4 a 2.

Outros jogos

Estádio Sotero Zárate – Portuguesa 2 x 2 Aquidauanense

Estádio Saraivão – Ivinhema 0 x 1 Operário