Inscrições abertas para selecionar eventos da UFGD interessados em receber apresentações culturais

Entre os critérios de seleção estão o número de edições e a abrangência do evento

Para definir quais projetos da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) receberão apresentações artístico-culturais em seus eventos, a Coordenadoria de Cultura da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) lançou um edital para distribuir exposições e performances de música, dança e teatro.

Estudantes, professores e técnicos administrativos que coordenam projetos de ensino, pesquisa e extensão e desejam ser contemplados podem inscrever propostas até 29 de março, preenchendo o formulário de inscrição disponível no link: https://forms.gle/vJpQXfNtT4WXfzdv7. Será necessário fazer um descritivo do evento e anexar documentos. É obrigatório que o projeto seja cadastrado e aprovado institucionalmente, e entre os critérios de seleção estão o número de edições e a abrangência do evento, seja regional, nacional ou internacional.

Serão disponibilizadas até 15 apresentações culturais, e os artistas são os estudantes selecionados pelo edital PROAE/PROEC nº 198/2023 (Auxílio Artístico-Cultural). De acordo com o cronograma definido no edital, o resultado preliminar será divulgado em 5 de abril e, após o período de recursos, em 12 de abril será publicado o resultado final.

Dúvidas e outras informações: cultura@ufgd.edu.br ou (67) 3410-2875 e (67) 99180-7578 (WhatsApp).