Paulistão: Com vitória sobre o Botafogo, Palmeiras termina 1ª fase invicto e na liderança geral

Rony anotou gol do Verdão aos 23 minutos do segundo tempo

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, neste sábado (09), na Arena Barueri, em Barueri (SP), e garantiu a melhor campanha da fase de grupos do Campeonato Paulista pela quinta vez nas últimas oito edições do Estadual – o Maior Campeão do Brasil também foi o líder geral desta etapa da competição em 2017, 2018, 2022 e 2023. Desde 2017, quando 16 times passaram a ser separados em quatro chaves com 12 jogos para cada, o Verdão foi o único a terminar a fase de grupos sem derrotas: além do recorde de 30 pontos em 2022 com nove vitórias e três empates, somou 28 pontos em 2023 com oito vitórias e quatro empates e novamente 28 pontos em 2024 com oito vitórias e quatro empates. Rony anotou gol do Verdão aos 23 minutos do segundo tempo.

Dono da segunda zaga menos vazada do Paulista com nove gols sofridos, atrás apenas do Red Bull Bragantino, com oito, o Alviverde também pode garantir a melhor defesa da fase de grupos pela sétima vez nas últimas oito edições (só não atingiu o feito em 2021). Pela fase de grupos do Paulista, o Palmeiras está invicto há 39 jogos (28 vitórias e 11 empates) – a última derrota foi em abril de 2021, para a Inter de Limeira. Foram apenas duas derrotas nas últimas duas edições completas do Estadual, justamente as partidas de ida das finais de 2022 (contra o São Paulo, por 3 a 1) e de 2023 (contra o Água Santa, por 2 a 1). Em ambos os casos, o Verdão venceu os duelos de volta por 4 a 0 e se sagrou campeão. Nos últimos 44 jogos da competição, portanto, são 31 vitórias e 11 empates, além das duas derrotas, com apenas 20 gols sofridos e 66 gols marcados.

Além disso, o Palmeiras está invicto há 18 partidas no geral, somando os 13 jogos de 2024 (oito vitórias e cinco empates) e os cinco últimos do Campeonato Brasileiro de 2023 (três vitórias e dois empates). É a maior série invicta entre os clubes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro neste ano.

O jogo

O Verdão teve um jogador a mais em todo o segundo tempo, pois o zagueiro Matheus Costa foi expulso na reta final na primeira etapa. Com o resultado, o time treinado por Abel Ferreira garantiu a melhor campanha do Campeonato Paulista, ficando na primeira posição da classificação geral.

O Botafogo-SP ameaçou o Palmeiras na primeira etapa, em contra-ataques rápidos, e obrigou Weverton a trabalhar. O Verdão demorou a se encontrar e, na reta final, Rony arrancava sozinho rumo à grande área e foi puxado pela camisa. O zagueiro Matheus Costa foi expulso e, com um a mais no segundo tempo, os comandados de Abel Ferreira tomaram conta do jogo e abriram o placar com gol de Rony.

Após vencer o Botafogo, o Palmeiras volta a jogar no domingo (17), e o adversário será a Ponte Preta ou o Água Santa.