Demitidos, dois homens ameaçam fazendeiro e são presos com armas pelo DOF

Homens haviam sido demitidos de uma propriedade rural, em Ponta Porã

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam nesta sexta-feira (07), em uma fazenda na região da Cabeceira do Apa, dois paraguaios de 31 e 40 anos de idade por porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

Os militares receberam a informação que dois homens haviam sido demitidos de uma propriedade rural, em Ponta Porã, e que estariam ameaçando o proprietário da fazenda.

No local, os policiais localizaram os suspeitos e com eles uma pistola e uma espingarda, ambas calibre .22, além de diversas munições. Os dois foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.