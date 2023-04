Operário e Costa Rica ficam no zero pelo primeiro jogo da final do Sul-Mato-Grossense de Futebol

Muita chuva e nada de gols no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. As redes não balançaram no primeiro jogo da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2023 entre Operário e Costa Rica, neste domingo (23). A competição tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

A torcida compareceu em bom número para acompanhar o primeiro duelo da decisão e presenciou um jogo caracterizado pela forte marcação. Cerca de dois mil torcedores ocuparam as arquibancadas do Jacques da Luz e não desanimaram nem mesmo com a forte pancada de chuva que tomou conta das Moreninhas, região Sul da capital.

Com o empate no jogo de ida, o confronto está em aberto. As equipes retornam ao gramado no domingo (30), às 15 horas, para sacramentar o campeão sul-mato-grossense deste ano. A partida acontecerá no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), em Costa Rica.

Por ter feito melhor campanha na fase de grupos, o Costa Rica fica com o título se o empate permanecer no Laertão, chegando ao bicampeonato. O Galo, por sua vez, precisa de uma vitória simples para ser campeão pela 13ª vez e levantar o troféu pelo segundo ano consecutivo, o que não acontece há 26 anos. De acordo com o regulamento da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), não há decisão por penalidades máximas.

Operário e Costa Rica já estão garantidos na primeira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Além disso, quem levantar a taça do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol vai assegurar vaga para o Campeonato Brasileiro Série D 2024.