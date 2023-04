Com trabalho e atenção, Cemar quer melhor qualidade de vida à comunidade

Gabinete recebe diariamente inúmeras reivindicações; todas são encaminhadas às secretarias competentes

O mandato do vereador e primeiro-secretário da Câmara Municipal de Dourados, Cemar Arnal (Solidariedade), não para! Todas as atenções estão voltadas a atender as inúmeras demandas recebidas diariamente, sejam enviadas por lideranças ou assessores, sempre visando o bem-estar da comunidade. As proposições são encaminhadas para as respectivas secretarias competentes de Dourados e do Estado de Mato Grosso do Sul.

“A gente recebe as reivindicações e, em seguida, rapidamente busca meios de atendê-las, dentro das possibilidades. Porém, de uma coisa não abrimos mão – todos os pedidos são analisados e encaminhados para as origens”, atesta Cemar Arnal. Com sua missão de buscar melhorar a qualidade de vida da comunidade, com trabalho e atenção aos encaminhamentos recebidos, o parlamentar apresenta alguns dos recentes pedidos:

– Roçada na esquina das ruas Z3 e Josué Garcia Pires, no Parque dos Coqueiros;

– Colocação de dois quebra-molas na Rua Rangel Torres, esquina com a Rua Antônio de Mattos, no Jardim Piratininga;

– Instalação de quebra-molas e melhoria na sinalização da Rua Eulália Pires, em frente ao número 570, na Vila Cachoeirinha;

– Grade boca-de-bueiro à Rua Manoel Machado Leonardo, em frente ao número 398, no Jardim Flórida 2;

– Placas de sinalização vertical com alerta de “Pare” na Rua Olavo Bilac, esquina com a Rua Cornélia Cerzózimo de Souza, no Jardim Clímax;

– Redutor de velocidade na Rua Cornélia Cerzózimo de Souza, altura do número 70, no Jardim Clímax, onde vários acidentes têm ocorrido, segundo os moradores;

– Bueiro aberto na Rua Cuiabá, ao lado do escritório de contabilidade Contalex-Triunfo, e outro no cruzamento das ruas Cuiabá e Rua Balbina de Matos, no Jardim Clímax;

– O Posto de Saúde do Jardim Novo Horizonte precisa de pintura, remédios e médico; os moradores estão desesperados e pedem providência;

– Poda de árvore no canteiro central da Avenida Joaquim Teixeira Alves, entre as ruas João Rosa Góes e Melvin Jones, no Centro;

– Iluminação na Rua Filomeno João Pires, próximo ao número 2.107, no Parque das Nações 1;

– Troca de lâmpadas na Rua Ivinhema, em postes perto dos números 4.500, 5.250 e 5.660, no Jardim Pelicano.