Open nacional de beach tennis fecha o calendário da modalidade este ano no estado

A temporada 2023 do beach tennis está chegando ao fim, mas o calendário será fechado em grande estilo no estado. É que a capital vai receber um torneio nacional da Confederação Brasileira de Beach Tennis / CBBT no próximo fim de semana.

Em disputa a categoria profissional, além da amadora em duplas femininas, masculinas e mistas, A, B, C, D, 40+ e 50+. O 2º Open Paz Beach Tennis acontece entre os dias 8 e 10 de dezembro.

Atletas de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Jardim, Maracaju, São Gabriel e dos estados vizinhos Mato Grosso, São Paulo e Paraná já confirmaram presença na etapa que vale pontos para o ranking estadual e nacional da modalidade e terá premiação de 10 mil reais.

As inscrições estão abertas até o dia 6 no site / aplicativo Letzplay. Os jogos terão início na sexta-feira, 8, às 17h e seguem no sábado, 9, e domingo, 10, a partir das 8h, na Arena Paz Beach Tennis, que fica na Rua Álvares de Azevedo, 141, Jardim Polonês. Informações: 67 99116-0558.

O evento tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).