Obras de troca de tubulação do Córrego Paragem exigem interdição na Rua Palmeiras

A interdição acontece a partir das 8h desta terça-feira (6)

A Prefeitura de Dourados, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), informa que com as obras de troca de tubulação do Córrego Paragem, a rua Palmeiras será interditada a partir desta terça-feira (6), na região da altura do lago do Parque Arnulfo Fioravante e próximo ao Clube AABB.

Os motoristas que trafegam pela via, devem buscar rotas alternativas. A interdição acontece a partir das 8h.

“Essa tubulação que será trocada passa por baixo da Rua Palmeiras. O problema é antigo e a tubulação existente é do tipo armco metálico e por conta do grande tempo que foi executada já está comprometida. A tubulação será trocada por bueiro celular em concreto, modernizando a solução dada ao local e zerando os problemas futuros como o que ocorreu na travessia do Córrego Laranja Doce, quando as forças das águas romperam um armco metálico idêntico ao que está executado na Rua Palmeiras”, explica o secretário de obras, Luís Gustavo Casarin.

A previsão da empresa contratada é de que em até 65 dias, a obra seja concluída e o tráfego no local volte ao normal.

Neste período de interdição, o acesso recomendado aos condutores que transitam no sentido centro-bairro é pela Rua André G. Brandão para chegar a W-5. No sentido contrário, bairro-centro a interdição começa na esquina do Cemitério Municipal.