Laudir Munaretto reitera compromisso de trabalhar pelo bem comum e justiça social

Com a Casa lotada, e a presença do prefeito, presidente da Câmara de Dourados abriu ano legislativo

Em seu discurso na sessão solene de reabertura dos trabalhos legislativos, na tarde desta segunda-feira (05), o presidente da Câmara de Dourados, Laudir Munaretto (MDB), reiterou compromissos firmado quando da ascensão à presidência do legislativo municipal da mais importante cidade do interior de Mato Grosso do Sul.

Dirigindo-se aos populares que lotaram as galerias, Laudir renovou o compromisso de “trabalhar incansavelmente em prol do bem comum, da justiça social e do desenvolvimento sustentável que todos nós almejamos”.

Aos colegas de plenário disse que ao assumir a presidência da Casa, “comprometi-me a conduzir os trabalhos com transparência, ética e respeito à diversidade de opiniões. Acredito firmemente que a democracia floresce quando há diálogo aberto e respeitoso, e é neste espírito que convoco a todos os vereadores a unirem forças em nome do progresso de nossa comunidade”.

“Nossos desafios são grandes, mas acredito na capacidade desta casa legislativa em superá-los. Temos o dever de representar fielmente os anseios da população, fiscalizar as ações do executivo e propor leis que contribuam para o avanço de nosso município”. Juntos, somos guardiões dos interesses daqueles que confiaram em nós nas urnas, complementou.

O presidente entende que neste novo ano legislativo “é crucial que continuemos a trabalhar de forma colaborativa, deixando de lado diferenças partidárias em prol do bem-estar coletivo. A população espera de nós uma atuação diligente, comprometida e voltada para solucionar os desafios que enfrentamos em áreas como saúde, educação, segurança, infraestrutura e meio ambiente”.

“Reafirmo meu compromisso com a transparência e a participação popular. Vamos promover audiências públicas, ouvir as demandas da sociedade civil organizada e estar abertos ao diálogo constante. Afinal, a verdadeira força de uma democracia reside na participação ativa e informada de seus cidadãos”, pontuou.

Por fim, agradecendo a todos os colaboradores da Casa, vereadores e sociedade em geral, conclamou a todos para que o ano legislativo seja marcado por conquistas significativas, por avanços notáveis e pela consolidação de um ambiente político saudável e comprometido com o bem coletivo. “Que possamos, juntos, construir um futuro mais justo, igualitário e próspero para todos”.

Ao declarar aberto o ano legislativo, Laudir Munaretto agradeceu a confiança depositada pelos pares para presidir a Câmara e reafirmou a “certeza de que todos os vereadores estão aqui movidos pelo desejo genuíno de servir à comunidade”.

Mensagens

A sessão solene foi aberta com ato ecumênico, conduzido pelo padre Fernando Lorenz, da Paróquia Rainha dos Apóstolos e o pastor Marcos Camargo Clemente, presidente da Igreja Comunidade Batista da Paz.

Além do presidente, também deixaram suas mensagens os vereadores Marcio Pudim (PSDB), pelo Bloco Legislativo Independente e Mauricio Lemes (PSB) pelo Bloco Força e Ação. Ambos destacaram a força do legislativo e falaram da importância do diálogo e boa relação entre os agentes públicos para que a população possa ver suas demandas atendidas.

O prefeito Alan Guedes (PP) esteve presente e também levou a mensagem do poder executivo ao legislativo. Ele fez um breve balanço das ações da gestão municipal e defendeu a continuidade das parcerias com a Câmara, no sentido de promover ações que garantam o bem-estar social.