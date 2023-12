Mundial de Clubes: Fluminense vence o Al Ahly e está na final do torneio

Com gols de Jhon Arias e John Kennedy, o Fluminense conquistou uma grande vitória sobre o Al Ahly por 2 a 0, nesta segunda-feira (18), na Joia da Coroa, pelo Mundial de Clubes. Segundo o Lance!., os gols foram marcados na segunda etapa.

Classificado para a decisão do torneio intercontinental, o Tricolor aguarda o confronto entre Manchester City e Urawa Red para conhecer seu próximo adversário. O Time de Guerreiros volta a campo na sexta-feira (22), às 15h (de Brasília).

O jogo

Nos 45 minutos iniciais, o Fluminense criou duas grandes chances com Jhon Arias, mas o colombiano foi infeliz e carimbou a trave de El Shenawy duas vezes. O Ah Ahly teve oportunidades a partir de contra-ataques, mas desperdiçou muitas oportunidades, e Fábio foi obrigado a fazer uma grande defesa em cabeçada de Kahraba na grande área.

No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor na partida e deu menos espaço para o Al Ahly. Na primeira boa chegada, Cano recebeu uma bola pelo lado direito da área e bateu cruzado tirando tinta da trave. Sofrendo menos sustos, o Tricolor encontrou um pênalti em bela jogada de Marcelo e convertido por Jhon Arias. E aos 44 minutos, Martinelli serviu John Kennedy, que limpou a marcação e balançou as redes para fechar a conta do jogo.

Nos próximos três dias, o Fluminense tem treinos agendados e aguarda o confronto entre Manchester City e Urawa Red para conhecer seu adversário na final do Mundial. O Tricolor volta a campo no dia 22 de dezembro em busca de mais um inédito título.

Ficha técnica

Mundial de Clubes – Semifinal

Fluminense 2 x 0 Al Ahly

Local: King Abdullah Stadium City, Arábia Saudita

Data: 18 de dezembro

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

Árbitro de vídeo (VAR): Tomasz Kwiatkowski (POL)

Cartões amarelos: Martinelli (FLU); Abdelmonem (AHL)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Jhon Arias, 25’/2ºT (1-0); John Kennedy, 44’/2ºT (2-0)

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Guga, 37’/2ºT), Nino, Felipe Melo (Marlon, 30’/2ºT) e Marcelo (Diogo Barbosa, 33’/2ºT); André, Martinelli e Ganso (John Kennedy, 33’/2ºT); Arias, Cano e Keno (Lima, 33’/2ºT).

Técnico: Fernando Diniz.

Al Ahly

El Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdelmonem e Malooul; Attia (Al-Sulaya, 45’/2ºT), Tawfik (Magdy, 29’/2ºT) e Ashour (Rabia, 45’/2ºT); Percy Tau (Fouad, 29’/2ºT), Kahraba (Taher, 29’/2ºT) e El Shahat.

Técnico: Marcel Koller.