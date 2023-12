Governo publica licitações para obras que vão atender seis municípios de MS

Dando sequência ao lançamento de novos investimentos para Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado publicou licitações para obras de infraestrutura que vão atender seis municípios: Campo Grande, Inocência, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Paranhos e Sete Quedas.

Para a Capital foi lançada a licitação do lote 2 do recapeamento da Avenida Duque de Caxias, no caminho que vai do Aeroporto Internacional ao Núcleo Industrial Indubrasil (lado esquerdo). O trecho contrário (lado direito) já passa por obras de revitalização do asfalto.

Em benefício de Campo Grande e Nova Alvorada do Sul, foi lançada licitação para construção de uma ponte de concreto de 70 metros de largura sobre o Rio Anhanduí, na estrada vicinal CG-284, que liga os dois municípios.

Já Inocência, que recebe investimento bilionário da empresa Arauco devido ao projeto que vai construir uma fábrica de celulose na cidade, terá um aeroporto construído pelo governo. A licitação publicada visa a implantação da pista de pousos e decolagens, taxiway, pátio e cerca operacional para o aeródromo, que será construído em uma área já adquirida pela prefeitura.

Para Paranhos, foi publicada licitação para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Avenida Industrial, na Rua Fernando Correa da Costa e em vias adjacentes.

Já para Sete Queda, licitação lançada visa a execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em partes das Avenidas Concórdia, 1ª de Maio, 28 de Agosto, Iporã e Arthur Alves da Rocha, além da Rua Antônio Costa Sobrinho, no Jardim Paraíso.

Os avisos de lançamentos foram publicados em diário oficial na última quinta-feira (14) pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia de obras públicas vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística). Nesta mesma data foi divulgada a contratação do serviço de inspeção especial, elaboração de projeto executivo e supervisão de obras para recuperação e recondicionamento da estrutura da ponte da BR-262, sobre o Rio Paraguai, no município de Corumbá.

Contratações de obras

Também na última semana, o governo estadual, através da Agesul, divulgou a contratação de quatro novos empreendimentos. Ao custo de R$ 1 milhão, foi contratada a obra de reconstrução do pavimento e drenagem de águas pluviais no bairro Cohab, Bonito.

Com valor de R$ 9,4 milhões, foi contratada a obra de construção do Centro de Capacitação de Segurança Pública, no município de Campo Grande. Conforme projeto, o centro terá um bloco escola, com seis salas de aula, setor administrativo, alojamentos masculino e feminino, vestiários masculinos e femininos, banheiros e refeitório com cozinha. O local ainda terá guarita de controle de acesso, palco de eventos e treinamentos e torre de treinamento com quatro pavimentos.

Também foram contratadas pelo governo estadual as obras de construção de um hangar para helicóptero no DOF (Departamento de Operações de Fronteira), em Dourados, com R$ 1 milhão, e de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas no município de Coxim, com R$ 1,7 milhão.