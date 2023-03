Maior evento para donos de restaurantes do Brasil chega em Campo Grande

Presente no mercado desde 2019, o projeto Donos de Restaurantes ocupa hoje o lugar de Maior Escola para Donos de Restaurantes da América Latina e já impactou a vida de mais de 15 mil empresários pelo Brasil e pelo mundo.

Durante a pandemia, a empresa teve um papel muito importante e contribuiu para o fortalecimento do mercado de alimentação, que foi um dos mais prejudicados nesse período.

O foco da startup mineira é oferecer treinamento para potencializar as vendas e o faturamento de negócios de alimentação e tornar mais eficiente a gestão dos donos de bares e restaurantes, principalmente por meio de estratégias de gestão, marketing e liderança.

A partir de 2022, o projeto que até então era 100% digital, também começou a levar a sua contribuição para todo o Brasil de forma presencial, ajudando empresários do segmento a escalar o seu faturamento e proporcionar o melhor serviço aos clientes.

O evento presencial chamado de “A Sua Escalada rumo ao Topo” já foi realizado em capitais como São Paulo, Fortaleza, Goiânia e Manaus, com sucesso de público em todas as edições.

O CEO da Donos de Restaurantes e anfitrião do evento, Marcelo Marani, conta com mais de 20 anos de experiência no mercado e é considerado o maior especialista do Brasil em vendas e marketing para donos de negócios de alimentação.

Com o apoio da Abrasel, o evento desembarca agora nesse mês de março na capital sul-mato-matogrossense. A próxima edição do evento acontece já no dia 27/03 e a expectativa é de ingressos esgotados mais uma vez. Para garantir seu ingresso, é só acessar https://donosderestaurantes.com/campogrande/

Os associados da Abrasel contam com uma condição muito especial para garantir o ingresso. Se você é associado, basta entrar em contato com a diretoria da Abrasel para receber o seu cupom de desconto.