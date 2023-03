Laura Cyrineu lança novo clipe com apoio da Secretaria de Cultura de Dourados

Produção tem investimento do FIP e estará disponível no canal da cantora no YouTube a partir desta sexta-feira

A Prefeitura de Dourados, através da Semc (Secretaria Municipal de Cultura), apresenta, nesta sexta-feira (17), o lançamento do clipe “Deixo Fluir”, da cantora e compositora Laura Cyrineu. O vídeo vai ao ar pelo canal oficial da artista no YouTube, redes sociais e estará disponível a partir das 20h.

A música, inédita e autoral, está disponível em todas as plataformas digitais, como o Spotify e a produção faz parte de projeto cultural com incentivo do FIP (Fundo de Investimentos à Produção Artística e Cultural) e apoio do Conselho Municipal de Política Cultural de Dourados.

O clipe tem produção audiovisual da Punto Áureo, com participação dos músicos Simão Gandhy na guitarra, Willian Grando na percussão, José Ruivo Netto no violino e Rafael Lima no violoncelo. “Deixo Fluir” é um pop rock com letra reflexiva, melodia vibrante e arranjo com cordas e bateria. “A canção fala do meu processo de composição, como também uma metáfora da vida”, explica Laura Cyrineu.

Esse é o segundo clipe da artista. No ano passado, a música “Quando Estou Com Você” foi lançada, com financiamento pela Lei Aldir Blanc e também está disponível nas plataformas digitais e no YouTube.