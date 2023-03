Lemes propõe denominar via parque em homenagem ao ex-prefeito José Elias

O vereador Mauricio Lemes (PSB) pretende, na próxima sessão ordinária da Câmara de Dourados, na segunda-feira (20), com indicação ao prefeito douradense, Alan Guedes (PP), que seja denominada Via Parque José Elias Moreira a via parque do córrego Paragem, localizada atrás do Parque Arnulpho Fioravante (próximo ao shopping e à rodoviária), seguindo ao longo do córrego até a Rua Jabuticabeiras, perto da rodovia BR-163.

Moreira, falecido aos 82 anos, anteontem (15), estabeleceu-se em Dourados em 1958 e, após se formar em Agronomia no Rio de Janeiro, em 1967, iniciou sua carreira política. Ele se tornou prefeito de Dourados em 1976 e se orgulhava de ter feito uma gestão que visava a urbanização do município. Em 1982, concorreu ao cargo de governador de Mato Groso do Sul, mas acabou sendo derrotado por Wilson Barbosa Martins. Em 1986, foi eleito deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e participou da elaboração da Constituição Federal, promulgada em 1988.

Após uma tentativa frustrada de voltar à prefeitura em 1988, José Elias tentou novamente em 1996, mas acabou sendo derrotado novamente. Também tentou se eleger deputado estadual em 1998, novamente sem sucesso. Posteriormente, ocupou cargos públicos como secretário de Meio Ambiente no governo estadual de Zeca do PT e titular da Secretaria Municipal de Planejamento na gestão da ex-prefeita Délia Razuk.

“Um projeto de grande magnitude está em andamento na região, e dentre as diversas obras planejadas destaca-se a construção da Via Parque do Córrego Paragem. É uma justa homenagem ao ex-prefeito José Elias, considerado um dos melhores gestores que o município já teve”, considera Lemes, também vice-presidente da mesa diretora da Casa de Leis.