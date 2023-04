Jânio Miguel comemora substituição de lâmpadas no Parque do Lago

Por meio da Secretaria de Serviços Urbanos (Semsur), a Prefeitura de Dourados está substituindo as lâmpadas convencionais por refletores de Led das quadras poliesportivas e campos de vôlei de areia no Parque Antenor Martins, no Jardim Flórida. A ação atende pedido do vereador Jânio Miguel (PTB).

Nesta quinta-feira (30), o vereador comemorou o início dos serviços, já que há meses fez a solicitação ao executivo municipal, com justificativa que a medida possibilitaria melhorar a prática de esportes no período noturno, além de garantir bem-estar e segurança para os usuários do Parque.

Além da substituição de lâmpadas, a prefeitura também está realizando a reposição dos fios que foram furtados da pista de caminhada ao redor do lago, o que resultou em cerca de 180 postes sem iluminação pública.

Jânio Miguel, juntamente com o secretário de Serviços Urbanos, Márcio Antônio do Nascimento, vem acompanhando o trabalho da equipe técnica de iluminação. O vereador aproveitou para agradecer ao prefeito Alan Guedes “por sempre atender com presteza as reivindicações”.