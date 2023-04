Confiança do comerciante da Capital registra nova queda em março

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) registrou mais uma queda em Campo Grande, no mês de março. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o índice alcançou neste mês 117,6 pontos, o mais baixo registrado desde julho de 2021. Em fevereiro esse número foi de 123,4 pontos.

Segundo a pesquisa, para 34,7% dos empresários ouvidos a condição atual da economia brasileira piorou um pouco e para 31% melhorou um pouco. Para 34,3%, as condições atuais do setor melhoraram um pouco. Sobre a expectativa para a economia brasileira, 34,9% acreditam que vai melhorar muito e 36,7%, que vai melhorar um pouco. Já em relação à expectativa de contratação de funcionários, a maioria (48,5%) pretende aumentar um pouco e 27,2% devem reduzir um pouco.

Em março, dois componentes do ICEC apresentaram redução, com destaque para o Índice de Condições Atuais do Empresário do Comércio (-12,4%), que teve a maior variação, seguido pelo Índice de Investimento do Empresário do Comércio (-4,3%). O Índice de Expectativa do Empresário do Comércio foi o único positivo, com aumento de 0,6%.

“Mesmo se mantendo na zona positiva, acima dos 100 pontos, percebemos uma queda contínua na confiança dos empresários nos últimos meses. Isso se deve ainda à insegurança em relação à economia do País e aos recentes acontecimentos mundiais, como a quebra de bancos americanos. Diante de tantas incertezas, é natural o empresário ficar mais cauteloso. Um dado positivo é a perspectiva de melhora da economia nos próximos meses”, explica a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira.