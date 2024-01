Governo libera R$ 450 mil em emendas de Gerson que atenderão projetos sociais

O Governo do Estado liberou R$ 450 mil em emendas parlamentares do deputado Gerson Claro para seis entidades filantrópicas que atendem mais de 3 mil pessoas com projetos sociais nas áreas da educação especial, assistência social, esporte e lazer. Os recursos foram repassados para duas entidades de Aparecida do Taboado; a APAE de Cassilândia; uma associação comunitária de Naviraí, Associação dos Pais e Amigo dos Autistas de Campo Grande e a Associação Fazer o Bem Faz Bem, sediadas na Capital.

Sem este recurso (R$ 50 mil) o projeto de abertura de uma sala multissensorial não seria viável por causa dos custos dos equipamentos. O espaço vai atender pelo menos 60 pessoas com necessidades especiais, explica Luana Marques, que trabalha na APAE de Aparecida do Taboado, entidade fundada há 38 anos. Será aberto um ambiente equipado com recursos que estimulam os cinco sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar, além de dois sentidos “ocultos” que são a propriocepção (capacidade de sentir onde seu corpo e membros estão posicionados no espaço), e o senso de equilíbrio (percepção de equilíbrio e orientação espacial).

A verba de R$ 50 mil destinada à Associação dos Moradores do Bairro Harry Amorim e Jardim Primavera, em Naviraí. Segundo o presidente da Associação, Alisson Pereira , o recurso vai consolidar os projetos de esporte, lazer e cursos de capacitação que atendem 300 moradores da região .Serão adquiridos 4 ar-condicionados, notebook, datashow ,mesa de escritório ,freezer e fogão industrial.

O recurso viabilizado pela emenda do presidente da Assembleia Legislativa, para a Associação Fazer o Bem, Faz Bem, vai permitir a aquisição de mais cadeiras de rodas e camas hospitalares emprestadas para pessoas de baixa renda acamadas que precisam de cuidados em casa. Ano passado, 2 mil pessoas foram atendidas pela entidade , de acordo com a diretora da Associação, Zildete de Carvalho.

A Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Campo Grande recebeu uma emenda coletiva de R$ 250 mil, sendo R$ 50 mil do deputado Gerson Claro . O recurso vai ajudar no custeio da folha de pagamento dos profissionais que atende as 130 pessoas com necessidades especiais assistidas pela entidade .

Municípios beneficiados

O deputado Gerson Claro, destinou recursos, via emenda parlamentar, para 34 municípios , 14 instituições filantrópicas e 4 escolas estaduais. Do valor total de R$ 2 milhões que corresponde a cota de cada parlamentar, mais da metade, R$ 1 milhão vai para investimento e custeio da saúde, R$ 725.500,00, para projetos na área da assistência social e R$ 200 mil destinados à compra de equipamentos para educação.

Na área de educação, o deputado destinou recursos para comprar ar-condicionado , equipamentos multimídia, impressoras, notebook e armários, além do datashow.