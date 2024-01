Câmara de Ponta Porã define membros de todas comissões permanentes

Integrantes das comissões estudam as proposições para orientar os vereadores antes das votações no plenário

As comissões permanentes desempenham importantes funções dentro do Poder Legislativo de Ponta Porã. São elas que estudam as proposições de forma mais aprofundadas antes das discussões e votações das matérias no plenário da Câmara Municipal. Depois de estudar cada proposição é emitido um parecer a respeito do assunto.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Miudinho, são cinco comissões compostas cada uma de três membros, sendo que na primeira reunião no mês de fevereiro serão escolhidos os presidentes de cada comissão.

A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CCJ) será composta pelos vereadores Candinho Gabínio, Edevaldo Mattoso Barbosa e Jelson Bernabé. A de Economia, Finanças e Fiscalização tem como membros Jelson Bernabé, Kamila Alvarenga e Raphael Modesto.

A Comissão de Obras e Serviços Públicos, Trabalho, Agricultura, Indústria e Comércio, ficou composta pelos vereadores Marcelino Nunes, Edinho Quintana e Waldecir Fernandes. A de Educação, Ciência, Cultura, Esporte e Lazer terá como membros José Menino Júnior, Thiago Vedana e Vanderlei Avelino. E a de Saúde, Assistência Social e Seguridade Social composta pelos vereadores Marquinhos Benitez, Lourdes Monteiro e Neli Abdulahad.

De acordo com o presidente Agnaldo Miudinho, o Regimento Interno, no seu artigo 67, diz que as comissões são órgãos técnicos compostos de três vereadores com a finalidade de administrar, examinar matéria em tramitação na Câmara e emitir parecer sobre a mesma, ou de proceder estudos sobre assuntos de natureza essencial ou, ainda, de investigar fatos determinados de interesse da Administração. “Se trata de um trabalho fundamental e que durante a nossa gestão vamos assegurar toda a estrutura para o bom desempenho de todas as comissões permanentes”, destacou.

Já a Mesa Diretoria no ano de 2024 é composta pelo presidente Agnaldo Miudinho; pela 1ª vice-presidente, Anny Espínola; 2º vice-presidente, Raphael Modesto; 1º secretário, Kleber Ortiz; e pelo 2º secretário, Jelson Bernabé.