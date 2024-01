Abel Ferreira chega e já comanda primeiro treino do Palmeiras no ano

Português ganhou uma semana a mais de descanso e voltou aos trabalhos nesta segunda

Abel Ferreira está de volta, e já comandou treino para o elenco do Palmeiras na manhã desta segunda-feira (15), na Academia de Futebol. Segundo o site oficial do Palmeiras, de volta das férias em Portugal, o treinador foi a principal novidade e após o treino realizou uma reunião com jogadores e comissão no auditório do centro de excelência.

No primeiro trabalho do dia, o elenco foi dividido nas duas metades do campo para um exercício de posse de bola, marcação e precisão nos passes. Na sequência, a comissão portuguesa comandou um jogo em campo reduzido com orientações técnicas e táticas. À tarde, os atletas terão mais um período de treino com início marcado para 16h.

A preparação para 2024 tem ainda mais dois jogos-treino que serão disputados nesta terça-feira (16) – enfrenta o E.C. São Bernardo pela manhã e o Lemense pela tarde. A estreia na temporada será no domingo (21), às 16h, contra o Grêmio Novorizontino, em Novo Horizonte (SP), pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

O Maior Campeão do Brasil é o atual bicampeão estadual e não perde um jogo de estreia de Campeonato Paulista há 28 anos – desde a última derrota, em 1995, são 16 vitórias e 11 empates em 27 edições (em 2002 não houve competição).