Fiems apoia seminário que terá a presença de ministro do STF

A Fiems apoia a realização do Simpósio Regional de Direito e Agronegócio, que está marcado para o dia 22 de março, das 13h30 às 17h, no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande. Com o tema “Desafios Constitucionais e Trabalhistas”, o evento contará com a participação de palestrantes renomados, como o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli, além da presença dos ministros do TST (Tribunal Superior do Trabalho); Guilherme Caputo Bastos, Douglas Rodrigues, Alexandre Ramos e Amaury Rodrigues.

A juíza do trabalho Neiva Márcia Chagas destaca a importância do apoio da Fiems no Seminário, que tem o objetivo de debater temas relevantes relacionados à constitucionalização do direito do trabalho e seus impactos no agronegócio.

“O agronegócio, com a agroindústria, é o sustentáculo de nossa economia, especialmente no Estado de Mato Grosso do Sul. Por entender que o Seminário abordará questões relevantes para o aprendizado e aperfeiçoamento da comunidade jurídica, acadêmica e econômica, a Fiems foi convidada para a missão e aceitou”, finalizou.

O Simpósio é voltado para o público geral, profissionais da área de direito e acadêmicos. As vagas são limitadas.

Serviço – Mis informações pelo telefone (49) 98435-4888.