Agnaldo Miudinho quer neurocirurgião atendendo pelo SUS

Vereador também apresentou reivindicação para instalação de Raio-X no distrito de Cabeceira do Apa

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Vereador Agnaldo Miudinho, acionou a Prefeitura para que, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, seja feita a contratação de prestação de serviços médicos na especialidade de NEUROCIRURGIA para a rede SUS do município de Ponta Porã.

A solicitação foi feita por meio de uma indicação, lida em Plenário, na sessão ordinária de 12 de março, na Câmara Municipal. O documento foi encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Saúde, Patrick Derzi.

Agnaldo Miudinho justificou o pedido informando que “a indicação visa atender ao pedido de moradores do nosso município, para que intermediasse, junto ao setor competente da Prefeitura, a contratação de médico Neurocirurgião para a rede SUS. O neurocirurgião é o médico com especialidade em cirurgia do sistema nervoso central e periférico e todas as ramificações nervosas, apenas o neurocirurgião está apto para diagnosticar a necessidade e a viabilidade de uma cirurgia na coluna, bem como realizar o procedimento”.

Ele acrescentou que “atualmente, não há médicos com essa especialidade disponíveis na rede SUS deste município, portanto, os pacientes devem se deslocar até a cidade mais próxima para o tratamento, tal medida gera altos custos devido às demandas da cidade, como também desgaste dos pacientes para o deslocamento. Desta forma, amparado nestas explicações, esperamos o atendimento dessa indicação em caráter de urgência”.

Cabeceira do Apa

Ainda na área da saúde, o parlamentar aproveitou a sessão para apresentar indicação, apontando a necessidade da aquisição de aparelho de Raio X para o posto de saúde no distrito de Cabeceira do Apa.

“Essa indicação ampare-se em solicitação dos moradores do Distrito de Cabeceira do Apa para que intermediasse, junto ao setor competente da prefeitura, a necessidade da aquisição do aparelho de Raio X para o posto de saúde no distrito de Cabeceira do Apa. Os aparelhos de Raio-X servem para tirar radiografias, que são fotografias da parte interna do corpo. Este aparelho é imprescindível para a área da saúde. É por meio dele que é possível identificar fraturas, distorções ósseas, problemas de coluna, e observar a estrutura anatômica como um todo”, explicou o vereador, justificando o pedido.

Agnaldo Miudinho acrescentou que “se faz necessária a aquisição do aparelho de Raio-X, tendo em vista que o distrito não possui tal aparelho, os moradores então devem se deslocar para Ponta Porã buscando atendimento, o que gera demanda acumulada nos atendidos deste município. Esse aparelho também vai ajudar a equipe médica na conclusão dos diagnósticos, e proporcionará agilidade e conforto no atendimento da população de Cabeceira do Apa”.