Dourados é a melhor do Centro-Oeste no Ranking de Funcionamento da Máquina Pública

Levantamento anual da CLP avaliou 410 municípios com mais de 80 mil habitantes

A boa gestão e o equilíbrio financeiro alcançado pela Prefeitura de Dourados é mais uma vez motivo de reconhecimento nacional. O Centro de Liderança Pública (CLP) divulgou, nesta terça-feira (12), o Ranking dos Municípios com o melhor Funcionamento da Máquina Pública e Dourados saltou 16 posições em relação ao ano anterior e agora está no Top 20, sendo o município melhor colocado, não apenas do Mato Grosso do Sul, mas de toda a região Centro-Oeste.

Esse é um pilar do Ranking de Competitividade dos Municípios. A pesquisa técnica analisa os 410 municípios brasileiros com população acima de 80 mil habitantes considerando alguns indicadores, como os custos da função administrativa e da função legislativa, qualidade da informação contábil e fiscal, tempo para abertura de empresas e qualificação do servidor.

Segundo o levantamento, Dourados figura na 17ª posição entre os 410 municípios analisados. Do Mato Grosso do Sul, Campo Grande vem depois na 25ª posição e, considerando a região Centro-Oeste, Sinop, no Mato Grosso, é a terceira na 27ª posição. No geral, as três primeiras posições são de Vitória (ES), Londrina (PR) e Juiz de Fora (MG).

Confira abaixo a lista com as 40 melhores colocadas

O avanço na classificação, entrando na lista dos 20 melhores, foi comemorado pelo prefeito Alan Guedes. “Desde o início da gestão o objetivo principal foi atender as necessidades da população de forma eficiente e efetiva trazendo as mais diversas melhorias para o dia-a-dia do douradense, isso tudo foi possível em razão do grande esforço para modernização da máquina pública e o envolvimento diretos dos servidores municipais no projeto voltado à qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura”, afirma.

Entre os 20 primeiros, Dourados, junto com Fortaleza (CE), na sexta posição, Recife (PE), em 11º, Maceió (AL), em 14º, e Rio Branco (AC), na 19ª posição, são os únicos municípios fora do eixo Sul-Sudeste. Entre essas, Dourados é a única cidade que não é capital de Estado.

“O estudo buscou mensurar o tamanho dos custos de transação no município e a capacidade de o município identificar seus problemas e corrigi-los”, afirma o secretário de Administração, Vander Matoso. Segundo ele, a ineficiência da burocracia pública reduz a produtividade da economia ao prejudicar a construção de um bom ambiente de negócios.

CLP

Centro de Liderança Pública é uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil. Há 15 anos, trabalha por um Estado Democrático de Direito de fato, que seja mais eficiente no uso de seus recursos e com respeito à coisa pública. Desde 2008, a organização já ultrapassou a marca de 1.000 cidades impactadas por projetos ou cursos; e tem mais de 300 pessoas na rede de líderes, que já alcançou 24 estados, diferentes partidos políticos e setores da administração pública. Seu trabalho já conquistou mudanças importantes para o desenvolvimento do País, como o fim da cláusula de barreira no sistema eleitoral e a aprovação da reforma da Previdência.