Em Ponta Porã, Fundação MS apresenta trabalhos de pesquisa focados nos desafios do agricultor

As inscrições para o Dia de Campo são gratuitas e o evento acontecerá no dia 30 de janeiro

A presença da inovação e sustentabilidade aplicada a cada safra, tem proporcionado resultados melhores nas lavouras, assegurando produtividades consistentes, mesmo diante de desafios. A afirmação é do pesquisador André Lourenção, da Fundação MS, entidade que realizará no dia 30 de janeiro, em Ponta Porã, o tradicional “Dia de Campo”, safra 2023/2024. Com inscrições abertas pelo site www.fundacaoms.org.br, o evento é gratuito e voltado para produtores rurais, técnicos do setor e estudantes.

O evento abordará as variedades de soja, fungicidas, herbicidas, além de uma apresentação exclusiva com demonstrações em trincheira, destacando o preparo de perfil, utilização de corretivos, gesso agrícola e enxofre elementar. A etapa será realizada em parceria com a Ciarama Máquinas, Ciarama Insumos e Ciarama Fazendas, na unidade de pesquisa CIATEC, a partir das 7h30.

Durante a programação do evento, será dedicada uma atenção especial ao preparo do perfil do solo, compreendendo suas influências fundamentais na formação das raízes da soja. Além disso, o encontro abordará a eficácia do controle de fungicidas, especialmente quando aplicados nos estádios V0 e pré-fechamento de linhas, desempenhando um papel crucial no combate às manchas foliares. Ainda, haverá destaque para a avaliação de cultivares de soja, fornecendo aos participantes uma visão abrangente e atualizada das variedades disponíveis, auxiliando na tomada de decisões estratégicas para otimizar os resultados nas lavouras.

“É uma excelente oportunidade para absorver conhecimento. O Dia de Campo é uma ocasião fundamental para aprimorar técnicas, trocar experiências e impulsionar a produtividade, fortalecendo a base da agricultura de forma prática, a partir do que a ciência direciona”, explica Lourenção, ao reforçar que um dos destaques do Dia de Campo, será a estação Ciarama, que apresentará novidades na automação e conectividade.

Além de Ponta Porã no dia 30 de janeiro, neste ano o Dia de Campo já passou por Maracaju, e ainda seguirá para Anaurilândia, no dia 6 de fevereiro, e Ivinhema, no dia 8 de fevereiro.

Serviço:

Data: 30 de janeiro

Local: Ciatec – Ponta Porã

Horário: A partir das 7h30

Inscrições: www.fundacaoms.org.br/agenda/