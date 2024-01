Equipe de Educação em Saúde do CCZ leva informação e conscientização para a população

Equipe realiza palestras educativas para instituições públicas e privadas

Em ação pela educação em saúde e conscientização da população de Dourados, o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) dispõe de uma equipe de Educação em Saúde, capacitada e pronta para atender a cidade, seja nas instituições públicas, como unidades de saúde, escolas, Ceims, Cras, entre outros, ou mesmo privadas, como hospitais, empresas e comércio em geral.

A equipe realiza atividades educativas, como palestras, para esclarecimentos sobre os serviços prestados pelo CCZ e, principalmente, atua na conscientização dos munícipes sobre a importância dos cuidados para evitar os vetores, como por exemplo o Aedes aegypti, transmissor da dengue, Chikungunya, Zika e febre amarela, o flebotomíneo, que é o transmissor da leishmaniose humana e canina. Além dos demais animais sinantrópicos, como escorpiões e morcegos.

A equipe também orienta sobre o controle de zoonoses, posse responsável de animais e ainda os cuidados para manter os imóveis limpos.

Outras informações e agendamento podem ser feitos através do telefone/WhatsApp (67) 98163-0640, via e-mail no ccz.sems@dourados.ms.gov.br ou presencialmente no CCZ, à rua Vicente Lara, n° 855 – Jardim Guaicurus.