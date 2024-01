Mais de 45 mil em produtos ilegais são apreendidos pelo DOF em Maracaju

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na madrugada desta sexta-feira (26), na rodovia MS-462, um veículo VW Santana verde carregado com produtos de origem estrangeira, sem a documentação legal para circulação e comércio no Brasil.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na área rural do município, quando deram a ordem de parada ao condutor do Santana. O homem, de 20 anos de idade, disse que foi contratado para pegar o material na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e entregá-lo em Campo Grande (MS).

Foram apreendidos 500 pacotes de cigarros, 18 pneus de veículo e 100 câmaras de ar para pneu de motocicleta. A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 45,4 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.