Em Mato Grosso do Sul piso dos frentistas sobe para R$ 2.197

Com reajuste de quase 7%, o piso salarial dos trabalhadores em postos de combustíveis de Mato Grosso do Sul sobe para R$ 1.690,00 a partir de 1º de março, data base da categoria. Esse piso, somado aos 30% de periculosidade, que equivale a R$ 507,00, a que têm direito esses profissionais, a remuneração passa então para R$ 2.197,00, informa a diretoria do Sinpospetro/MS (Sind. dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo), que acabou de fechar acordo nesse sentido com a classe patronal, o Sinpetro/MS.

“Foi um avanço a nossa negociação, pois conquistamos ganho real para os nossos trabalhadores”, afirmou José Hélio da Silva, presidente do sindicato laboral. “É preciso que os trabalhadores tenham consciência de que é preciso fortalecer o sindicato para que ele tenha cada vez mais poder de negociação junto à classe patronal”, reforçou.

Outra conquista do Sinpospetro/MS foi o aumento do Cartão Alimentação. Antes havia uma cesta básica oferecida aos trabalhadores equivalente ao valor de R$ 194,00. A partir de agora, valerá o Cartão Alimentação cujo valor subiu para R$ 250,00.

O reconhecimento do Dia Estadual do Frentista com um prêmio de R$ 100,00 para todos os trabalhadores é uma demonstração adicional do compromisso do sindicato em celebrar e valorizar a contribuição desses profissionais para a comunidade. É essencial ressaltar que essas conquistas não surgiram por acaso, mas sim como resultado de negociações assertivas lideradas pelo Sinpospetro/MS, que demonstrou sua capacidade de representação em prol dos trabalhadores. O presidente do sindicato, José Hélio da Silva, enfatiza a importância da união e fortalecimento do sindicato para ampliar ainda mais o poder de negociação e garantir benefícios cada vez melhores para a categoria.

Ademais, o apelo do sindicato aos trabalhadores para que exijam o envio do TRCT (Termo de Rescisão) para conferência é uma medida de proteção crucial, assegurando que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados em caso de rescisão contratual. Essa iniciativa demonstra o compromisso do Sinpospetro/MS em proteger os interesses individuais dos trabalhadores e promover a transparência nas relações trabalhistas.

Portanto, é inegável a importância do Sinpospetro/MS na promoção do bem-estar e na defesa dos direitos dos trabalhadores do setor de combustíveis em Mato Grosso do Sul. Suas conquistas salariais e benefícios são um testemunho vivo de seu papel vital na luta por uma justiça social e econômica para todos os envolvidos na Categoria.