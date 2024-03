Rogério Henrique chega e assume o Dourados AC para sequência do Estadual

Novo técnico já dirigiu o Costa Rica e estava no Patrocinense na disputa do Campeonato Mineiro

O Dourados AC tem novo técnico para a sequência do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O técnico Luis Carlos Cruz foi demitido no último domingo (3) após o empate sem gols com o rebaixado Novo e o substituto foi definido. Rogério Henrique, que comandou o Costa Rica em 2023 e estava no Patrocinense-MG, chegou, faz o primeiro treino nesta quarta-feira (7), quando o DAC deve fazer o anúncio oficial de sua contratação, após a rescisão com o clube mineiro ser concluída. Ele fica no banco na partida do próximo sábado (9), contra o Ivinhema.

Rogério Henrique, 45 anos, comandou em 2022 o Betim FC, na divisão de acesso do Campeonato Mineiro e passou também pelo EC Lemense-SP. Na carreira, comandou diversos clubes do interior de Minas Gerais, como Pouso Alegre, Uberaba, Ipatinga, Araxá e Patrocinense. Teve ainda passagem pelo futebol paranaense, onde comandou o Paranavaí em 2017.

Em 2023, começou a temporada no Costa Rica, mas, antes do fim da primeira fase, retornou ao futebol mineiro para dirigir o Pouso Alegre. No fim do ano passado, retornou ao Patrocinense para sua quarta passagem pelo clube.

No DAC, Rogério assume o time na liderança do Grupo B, com 14 pontos e dependendo apenas do próprio resultado para fechar a fase na primeira posição, que garante com uma vitória sobre o Ivinhema. O adversário nesta disputa é o Aquidauanense, que tem 12 pontos e recebe o Corumbaense.