Angélica vai receber R$ 10,3 milhões do Governo de MS para asfaltamento urbano

Vice-governador Barbosinha também participou da reunião de trabalho

Para a execução de projetos de infraestrutura urbana no município de Angélica, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai investir aproximadamente R$ 10,350 milhões asfaltamento de vias da cidade.

O governador Eduardo Riedel durante reunião de trabalho com o prefeito de Angélica, Edison Cassuci, ouviu as demandas do município e confirmou o apoio para aumentar a área urbana pavimentada.

“Angélica é um município pequeno com baixo índice de pavimentação, por isso é importante avançarmos juntos. Vamos investir R$ 10,350 milhões no asfaltamento, dando sequência o mais rápido possível, para os investimentos acontecerem”, afirmou Riedel.

O vice-governador, José Carlos Barbosa (Barbosinha), participou da reunião e também concordou com o pedido encaminhado ao Executivo. “Angélica é uma cidade planejada, mas tem aproximadamente 50% das ruas sem asfalto. Atender esta demanda é um marco importante para o município”.

Com o apoio do Governo do Estado, o município vai dobrar os investimentos na área de pavimentação. A Prefeitura Municipal, por meio de um empréstimo do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) – da Caixa Econômica Federal –, já tem mais de R$ 10 milhões encaminhados para obras de asfaltamento urbano.

“O município de Angélica é pequeno, tem 11 mil habitantes e isso mostra a força que o governador (Eduardo Riedel) está desempenhando a favor do municipalismo. Trouxemos a nossa demanda e fomos prontamente atendidos, já viemos de várias conversas com o Governo, que sempre deixa as portas abertas. Agora a gente consegue avançar com recursos próprios e o Governo do Estado dobrando o investimento, trazendo melhorias para toda a população e ajudando Angélica a crescer ainda mais”, disse Cassuci.

Os secretários Hélio Peluffo (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além da equipe técnica do Governo do Estado e do município, além de vereadores e deputados estaduais, também participaram da reunião na tarde desta terça-feira(5), na Governadoria, em Campo Grande.

Atualmente, o Governo do Estado, mantém R$ 28,4 milhões em investimentos no município, especialmente nas áreas de Educação e Infraestrutura. As três escolas estaduais de Angélica foram reformadas recentemente e tiveram as obras entregues no ano passado, beneficiando mais de 2 mil alunos.