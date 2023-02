Em busca da classificação para as quartas do Paulistão, Santos encara o Corinthians na Vila

Time comandado por Odair Hellmann é o terceiro colocado do grupo A, com 13 pontos, apenas um atrás de Botafogo-SP e Red Bull Bragantino

Santos e Corinthians se encontrarão na Vila Belmiro, a partir das 16h (de Brasília) deste domingo, 26, em jogo válido pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Timão já está classificado para as quartas, enquanto o Peixe ainda busca uma vaga no mata-mata.

Segundo a Gazeta Esportiva, em um mau momento, o Santos ainda está na briga para garantir sua classificação para as quartas. O time comandado por Odair Hellmann é o terceiro colocado do grupo A, com 13 pontos, apenas um atrás de Botafogo-SP e Red Bull Bragantino.

A equipe venceu, na última quinta-feira, o time do Ceilândia, classificando-se para a segunda fase da Copa do Brasil, e terá pouco tempo de preparação para o clássico do Estadual, algo que foi lamentado pelo técnico.

Já o Corinthians não teve compromissos durante a semana e conseguiu, após o triunfo sobre o Mirassol, no domingo passado, descansar por dois dias e treinar no restante da semana com foco no jogo.

A tendência é que o treinador Fernando Lázaro mande a campo a escalação considerada titular pela terceira vez consecutiva.

Apenas uma vitória nos últimos onze clássicos pela primeira fase do Paulista

O Santos tem lidado com algumas dificuldades nos últimos anos, uma delas sendo o mau desempenho no Campeonato Paulista. Nas três últimas temporadas, o Peixe tem apenas uma vitória em onze clássicos disputados na primeira fase do Estadual.

O Peixe ainda não venceu nenhum clássico em 2023. No primeiro da temporada, contra o Palmeiras, o Alvinegro foi derrota por 3 a 1. Mais para frente, contra o São Paulo, sofreu mais um revés pelo mesmo placar. Mas, não é só nessa primeira fase que clube têm tido maus desempenhos diante de seus maiores rivais.

Em 2020, o Santos caiu ainda na primeira fase do Estadual e não venceu nenhum clássico. Naquele ano, foi derrotado para o Corinthians (2 a 0) e São Paulo (2 a 1) e empatou sem gols com o Palmeiras. No ano seguinte, fez uma campanha pior e perdeu os três embates.

No ano passado, o Peixe venceu justamente apenas o Corinthians, seu próximo adversário. Contra Palmeiras e São Paulo, foi derrotado em ambos os duelos. Assim, se bater o Timão, neste domingo, pode conquistar sua primeira vitória em clássico e repetir a marca de 2022.