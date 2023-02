Após denúncia, contrabandista é preso pela PM com veículo carregado de agrotóxicos contrabandeado

Policiais Militares do Distrito de Nova Itamarati receberam nesta sexta-feira, 24, informações de que um veículo Fiat/Uno de cor preta, e um veículo VW/Saveiro, de cor branca, estariam deslocando sentido Ponta Porã/Itamarati e que, possivelmente, estariam carregados com drogas.

Diante da denúncia, os policiais se dirigiram ao trevo da MS 164, que dá acesso à vila da sede no referido distrito, quando avistaram os dois veículos em alta velocidade os quais, seus condutores, ao notarem a presença da equipe policial realizaram manobra brusca de retorno na rodovia e empreenderam fuga.

Os policiais realizaram acompanhamento tático com a utilização de sinais sonoros e luminosos, obtendo êxito na abordagem do veículo Fiat/Uno, com placas do Mercosul.

No momento da abordagem, o condutor desceu do veículo dizendo que estava transportando veneno. No interior do veículo os policiais constataram diversos galões dos produtos agrotóxicos e, também, um aparelho de rádio amador conectado no veículo.

Após a contagem, os policiais contabilizaram vinte e três (23) galões de vinte (20) litros cada do agrotóxico de marca Tecnoquat.

O autor (22) disse aos policiais que adquiriu os produtos no Paraguai, mas não disse para onde os levaria e que, quem sabia o destino da mercadoria, era seu comparsa que conduzia o veículo VW/Saveiro.

O autor, sem lesões corporais, veículo, rádio e os agrotóxicos foram encaminhados à Polícia Federal de Ponta Porã para providências.