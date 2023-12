Dourados Brilha tem agenda especial e apresentações na Aldeia Indígena

Final de semana especial no Dourados Brilha tem show religioso, rap, psy, tributo aos Mamonas Assassinas e atividades na Aldeia Indígena e Praça do Cinquentenário

A Prefeitura Municipal preparou uma programação especial neste final de semana no Dourados Brilha. As apresentações que tem encantado a população na Praça Antônio João, chegam também na Reserva Indígena e na Praça do Cinquentenário.

No dia 7 de dezembro, véspera de feriado, as apresentações artístico-culturais acontecem na Rede Municipal de Ensino na Aldeia Indígena. Sendo às 9h na E.M.I. Tengatui Marangatu e às 14h na E.M.I. Araporã.

Já no dia 8, feriado de Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira de Dourados, as atividades seguem na Praça Antônio João, comemorando também o aniversário de 18 anos da Rádio Coração, com show da Banda Redenção.

Paralelo à isso, ainda no dia 8 de dezembro, o Dourados Brilha chega à Praça do Cinquentenário, região do bairro Vila Industrial, e às 14h tem Psy na Rua.

O sábado, 9 de dezembro, começa com o Grito do Rap, das 19h às 22h na Praça do Cinquentenário, enquanto na Praça Antônio João, tem apresentações do Renasce a partir das 20h15, seguido por apresentação de Capoeira do Mestre Guerreiro e finalizando com o tributo aos Mamonas Assassinas.

E para fechar o final de semana especial, no dia 10 de dezembro, domingo, a Rede Evolução Mulher Empreendedora (Reme) realiza a tradicional Feira de Artesanato, a partir das 17h, na Avenida Marcelino Pires, em frente à Praça.

Às 19h tem o espetáculo teatral Fluxo, seguido por apresentações das bailarinas da Academia Maria Ester e da Banda do Exército.

Até o dia 22 de dezembro, o Dourados Brilha segue diariamente com a praça de alimentação e a Roda Gigante na região central de Dourados.