Passageira de ônibus com skunk na bagagem é presa pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na madrugada desta terça-feira (5), na MS-164 em Ponta Porã, mais de 20 quilos de skunk com uma mulher de 25 anos idade.

Os militares faziam bloqueio na rodovia, próximo ao trevo de acesso à cidade de Antônio João, quando abordaram um coletivo. Durante entrevista aos passageiros, a passageira não soube explicar os motivos da sua viagem.

Em vistoria à bagagem da mulher, os policiais encontraram 29 volumes de skunk, que após a pesagem totalizaram 20,3 quilos da droga. Questionada, a autora disse pegou o entorpecente em Ponta Porã e levaria até a cidade de São Paulo (SP), onde receberia R$ 1,4 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 41 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.