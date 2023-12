Câmara Municipal iniciou votação do Orçamento de Ponta Porã para 2024

Os vereadores de Ponta Porã começaram a votação do Projeto de Lei que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ponta Porã para o exercício financeiro de 2024”. Os parlamentares aprovaram por unanimidade a proposta do Poder Executivo que prevê uma arrecadação na ordem de R$ 749.395.000,00.

A matéria é a única que compõe a pauta das duas últimas sessões ordinárias do ano. Regimentalmente, os vereadores precisam votar o Orçamento de 2024 até a próxima terça-feira, 12 de dezembro.

Na Tribuna, os parlamentares se revezaram para avaliar os trabalhos desenvolvidos durante todo o ano de 2023. Eles destacaram o empenho da equipe do Legislativo Municipal em apreciar e votar favoravelmente aos projetos que estão contribuindo decisivamente para tornar Ponta Porã ainda melhor.

O Presidente da Casa de Leis, Candinho Gabínio, foi à Tribuna para agradecer o apoio que recebeu dos colegas e todos os servidores da Câmara Municipal par que os trabalhos fossem conduzidos com o objetivo de atender a todos. “Procurei exercer meu mandato, o terceiro como Presidente, da mesma forma de sempre: com democracia. Sem privilegiar nenhum colega, tratando a todos de maneira igualitária. Termino o mandato satisfeito com os resultados obtidos, pois o principal sempre foi fazer com que o Legislativo defendesse os interesses da população pontaporanense”, declarou Candinho.

Na próxima sessão, dia 12 de dezembro, os vereadores voltarão a analisar e votar o Projeto de Lei que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ponta Porã para o exercício financeiro de 2024”.