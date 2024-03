Dorival Júnior convoca Seleção para jogos contra Inglaterra e Espanha

Dorival realizou a sua primeira convocação no comando da Seleção Brasileira

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira (1º) os jogadores que irão representar a Seleção Brasileira Masculina nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. O primeiro confronto acontece no dia 23 de março, em Wembley, enquanto o segundo será no Santiago Bernabéu, dia 26.

Segundo a Gazeta Esportiva, a primeira lista do ex-treinador do São Paulo contou com algumas novidades. O jovem zagueiro Lucas Beraldo, que está no Paris Saint-Germain e trabalhou com o comandante no Tricolor, terá a sua primeira experiência com a Amarelinha. Além disso, o goleiro Rafael e o volante Pablo Maia, ambos do São Paulo, foram chamados.

O zagueiro Murillo e o atacante Endrick, do Palmeiras, também pintam como novidades. Já Lucas Paquetá está volta após ficar de fora das últimas convocações devido a uma investigação de um suposto envolvimento do meia em um esquema de apostas.

Veja a lista

Goleiros

Ederson (Manchester City-ING)

Bento (Athletico-PR)

Rafael (São Paulo)

Laterais

Danilo (Juventus-ITA)

Yan Couto (Girona-ESP)

Wendell (Porto-POR)

Ayrton Lucas (Flamengo)

Zagueiros

Marquinhos (PSG-FRA)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Lucas Beraldo (PSG-FRA)

Murilo (Palmeiras)

Meio-campistas

André (Fluminense)

Andreas Pereira (Fulham-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

João Gomes (Wolverhampton-ING)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Lucas Paquetá (West Ham-ING)

Pablo Maia (São Paulo)

Douglas Luiz (Aston Villa-ING)

Atacantes

Endrick (Palmeiras)

Richarlison (Tottenham-ING)

Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

Savinho (Girona-ESP)

Raphinha (Barcelona-ESP)