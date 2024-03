Olavo Sul reforça luta por melhorias para a Guarda Municipal

O vereador Olavo Sul (MDB) participou nesta quinta-feira (29) de reunião na Prefeitura de Dourados em que se debateu uma série de assuntos que buscam melhorias para a Guarda Municipal, entre elas o reajuste do adicional de operações especiais. “A instituição Guarda está bem equipada, é reconhecida nacionalmente pelo seu valor, prestígio e trabalho que desempenha na segurança pública. Precisamos agora valorizar os profissionais”, afirma o vereador, que também é Guarda Municipal.

A reunião contou com participação da diretoria da Guarda, comissão de negociação, secretários municipais e o prefeito Alan Guedes.

Nos últimos três anos, a Guarda Municipal aprimorou a sua estrutura, com aquisição de novas viaturas, computadores de última geração, coletes balísticos modernos e mais leves, radiocomunicação digital, permitindo melhor alcance da comunicação e a integração com as forças policiais da cidade. Também conquistou o Taser 7, armamento de menor potencial ofensivo e mais moderno do mundo, sendo a única GM do Brasil a utilizá-lo.

Um dos assuntos que Olavo Sul já vinha discutindo de forma particular com o prefeito é o reajuste do adicional de operações especiais. “Já tivemos algumas reuniões e estou confiante que haverá, em breve, o reajuste. Atualmente o percentual é de 30%, um dos menores se comparada a outras categorias que recebem adicional semelhante”, explica o vereador.

Olavo Sul, que é da primeira turma de guardas municipais, de 1996, destaca que as conquistas da instituição ao longo de quase três décadas é fruto de um trabalho coletivo sempre em busca de aperfeiçoamento e de melhorias. A atual luta, segundo ele, vem garantir mais valorização aos servidores da Guarda.