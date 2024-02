Dois são presos pelo DOF com quase R$ 1 milhão em drogas na BR-163

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na tarde desta quinta-feira (8) na BR-163, próximo a Dourados, um veículo VW Gol de cor vinho carregado com 347 quilos de maconha e 9,2 quilos de skank.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo na região quando receberam a informação, de populares, sobre um veículo aparentemente carregado e que o condutor interagia com o condutor de uma Toyota Hilux branca, de forma suspeita.

Os policiais conseguiram localizar e abordar os dois homens, que residem em Três Lagoas, sendo que o condutor (40) da Hilux contratou o condutor do Gol (29) para fazer o transporte da droga até aquela cidade. A comunicação entre ambos se dava através de rádio de comunicação.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados e o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 948,5 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.