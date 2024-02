UEMS: PROE, Reitoria e Conselho Gestor realizam Agenda de Trabalho com Docentes dias 19 e 20

Objetivo é repensar o currículo universitário numa perspectiva mais integrada, inovadora, inclusiva e internacionalizada, alicerçados no Plano de Gestão

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio de iniciativa conjunta da Pró-reitoria de Ensino (PROE), Reitoria da Instituição e Conselho Gestor, realizam nos dias 19 e 20 de fevereiro o evento “Agenda de Trabalho com os Docentes da UEMS”. O objetivo desta iniciativa é discutir o modelo de formação do ensino universitário, promovendo debates e reflexões para aprimorar e aperfeiçoar uma nova proposta para oferta de ensino superior na universidade.

Com a presença do reitor Laércio de Carvalho e da vice-reitora Luciana Ferreira da Silva, acompanhados do pró-reitor de Ensino, Walter Guedes, a pauta do evento abordará os Eixos Estratégicos de Atuação da Equipe Gestora da UEMS, com destaque para o Planejamento e as Metas e Ações em Andamento das Pró-reitorias e Diretorias da UEMS. Serão apresentados e discutidos os principais avanços e desafios enfrentados pela instituição, bem como as iniciativas em andamento para fortalecer o ensino superior ofertado pela Instituição.

Outro aspecto importante a ser abordado durante o evento é o Programa de Integração e Flexibilização do Currículo Universitário. Serão discutidas propostas e estratégias para pensar um currículo universitário integrado articulado à pesquisa, extensão e internacionalização.

A Reitoria da UEMS, junto aos integrantes do Conselho Gestor da Instituição, acredita que essa iniciativa seja de extrema importância para o contínuo desenvolvimento da instituição, além de contribuir para a formação acadêmica e profissional dos estudantes e futuros profissionais. Com sua rede de Unidades Universitárias e presença consolidada no Estado de Mato Grosso do Sul, este esforço valoriza a diversidade de estudantes e tem como objetivo oferecer um ensino de qualidade, atualizado e alinhado às necessidades do mercado de trabalho.

“O evento contará com a participação de docentes da UEMS, que desempenham um papel fundamental neste processo de modernização e aprimoramento do ensino universitário. Através do diálogo e da troca de experiências, buscamos fortalecer o compromisso e o envolvimento de todos os profissionais, docentes e gestores, que atuam envolvidos com a educação superior ofertada em nossa Instituição”, informa Luciana.

Conforme a vice-reitora, “a UEMS reforça o seu compromisso em cumprir sua missão na formação de profissionais de excelência para atender aos novos desafios e as demandas da sociedade. Acreditamos que, através dos debates e reflexões propostos durante a “Agenda de Trabalho com os Docentes da UEMS”, possamos avançar na construção de um ensino superior de excelência”.

O pró-reitor de Ensino, Walter Guedes, ressalta a importância do debate qualificado de base para o fortalecimento institucional, destacando a importância de um currículo universitário integrado pautado em princípios democráticos e de equidade, pois promove uma formação mais holística, reflexiva e integrada do ensino superior. Um currículo universitário integrado permite uma compreensão mais ampla e profunda do conhecimento, ao invés de uma abordagem fragmentada e isolada centrada no formato disciplinar.

A equipe da PROE, incluindo chefias de Núcleos e profissionais técnicos, se reuniram nesta quinta-feira (8) para acertarem detalhes da Agenda de Trabalho com Docentes da UEMS. Objetivo é que a iniciativa transcorra de modo assertivo e envolva os presentes.

Confira a Programação da Agenda

19 de Fevereiro

8h – 9h: Eixos Estratégicos de Atuação da Equipe Gestora: Planejamento e Destaques para Metas e Ações em Andamento das Pró-reitorias e Diretorias (Reitor Laércio de Carvalho e Vice-reitora Luciana Ferreira da Silva).

9h – 11h: Programa de Integração e Flexibilização do Currículo Universitário (Pró-reitor de Ensino, Walter Guedes).

13h30 – 17h: Debate nos Grupos de Trabalho (GTs) por Áreas de Conhecimento (Chefes de Núcleos de Ensino – Moderadores).

20 de Fevereiro

9h – 11h: Apresentação dos Encaminhamentos dos GTs (Relatores dos GTs).

13h30 – 16h30: Primeira Etapa de Formação – Docentes Recém-empossados (Núcleo de Formação Continuada – PROE).