Prefeitura renova convênio e garante R$ 300 mil para Guarda Mirim de Dourados

Prefeito Alan Guedes assinou documento em visita à sede da entidade, nesta sexta-feira

O prefeito Alan Guedes visitou, nesta sexta-feira (9), a sede da Guarda Mirim de Dourados, acompanhado da diretora-geral da GMD, Liliane Graziele Cespedes de Souza Nascimento, e do vereador Cemar Arnal, que representou a Câmara Municipal. Na oportunidade, Alan assinou a renovação do convênio da Prefeitura de Dourados com a entidade. O valor total é de R$ 300 mil para gastos diversos durante as atividades de 2024.

O presidente da Guarda Mirim, João Frazão, recebeu o prefeito Alan Guedes acompanhado do vice-presidente, pastor Ildemar Berbert, e membros da diretoria. A entidade atende cerca de 150 adolescentes, entre 13 e 17 anos, com diversas atividades oferecidas no contraturno escolar.

Esse é o terceiro ano que o convênio é assinado e Alan Guedes afirmou que a ação é o mínimo que o Poder Público pode fazer. “No começo da nossa gestão não tínhamos condições de fazer esse trabalho pelas condições financeiras que todos lembram. Agora, fruto de organização e trabalho duro, estamos mais uma vez renovando o convênio com a Guarda Mirim, que tem papel fundamental na vida de centenas de jovens douradenses. Assinamos esse convênio com tranquilidade, porque sabemos da lisura do procedimento das pessoas que estão à frente desse trabalho”, disse o prefeito.

João Frazão agradeceu mais uma vez a confiança que a Prefeitura de Dourados deposita na diretoria da Guarda Mirim e, segundo ele, a realização desse trabalho não seria possível sem o apoio municipal. “Nós dependemos desse convênio para existir. Se não fosse esse suporte, teríamos que fechar as portas. Esse recurso nos ajuda nas contas mensais com material e salários. Quando procuramos a Prefeitura de Dourados, através do trabalho do vereador Cemar Arnal, o prefeito Alan Guedes não abriu a porta para a Guarda Mirim, ele escancarou”, completou.