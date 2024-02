Lázaro é apresentado, e chega para ajudar o setor ofensivo do Palmeiras

Apresentado no Palmeiras, Lázaro não vê retrocesso na carreira e revela preferência por posição

Após um ano e meio na Europa, o atacante Lázaro está de volta ao Brasil. Segundo o Lance!., contratado pelo Palmeiras para reforçar o time em 2024, ele disse que não vê o retorno ao país como um retrocesso.

Levado ao Almería em 2022 como uma das principais revelações do Flamengo, Lázaro não teve muitas chances na equipe espanhola, mas acredita que amadureceu como jogador enquanto esteve na Europa.

– Desde novo tive o sonho de jogar na Europa, graças a Deus realizei esse sonho. Poderia ter sido melhor em questão de oportunidades, mas peguei três trocas de treinadores. Não vejo como problema, e sim amadurecimento da minha parte. Na hora que surgiu o Palmeiras, quando se trata de um gigante, não tinha como recusar. Para mim não é um passo para trás, quero ajudar o Palmeiras para que seja um ano maravilhoso – explicou o atacante durante coletiva de apresentação na Academia de Futebol.

A versatilidade do atleta de 21 anos foi um dos motivos para a diretoria do Verdão contratá-lo. O jovem jogador destacou que pode atuar em qualquer posição no ataque, mas afirmou sua preferência pelo lado esquerdo.

– Gosto mais da ponta esquerda porque ali corta para o meio e tem a opção de chutar, mais clareza para criar jogadas. Jogando na direita, esquerda, meia ou centroavante eu consigo me adaptar. Tenho inteligência e qualidade para isso, agora é trabalhar e entender o que o Abel tem para passar – comentou.

Sobre Abel Ferreira, Lázaro disse que não teve conversa por telefone, mas o Anderson me passou bastante confiança antes de ser acertado. Depois que eu soube da proposta, fiquei bastante feliz, não ficava com brilho nos olhos faz tempo. Foi um momento de felicidade, estava todo bobo dentro de casa. O que mais me fascina é fazer gols. Desde pequeno sou obcecado, se der para fazer gol todo jogo, quero fazer (risos). Ajudando, dando ou não assistência, marcando, dando carrinho, vou estar fazendo. Estou feliz pelo projeto do Palmeiras e ansioso para as coisas darem certo.