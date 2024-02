Dois são presos pelo DOF com mais de R$ 2 milhões em cocaína em veículo

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na manhã desta quarta-feira (14) na BR-262, dois homens por tráfico de drogas. Eles vieram de Curitiba/PR buscar o veículo que estava carregado com 31,150 quilos de cloridrato de cocaína, mais 1,1 quilo de pasta base de cocaína.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização quando deram a ordem de parada ao condutor (26) e passageiro (30). Diante da agitação anormal de ambos, os policiais resolveram vistoriar o veículo em busca de algum ilícito. Localizou-se um compartimento oculto no painel da Spin, onde estavam os volumes prensados da droga.

Os homens disseram que foram contratados em Curitiba e que tinham ciência da droga no veículo, que lhes fora entregue próximo ao terminal rodoviário de Corumbá. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Miranda e o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 2,15 milhões.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.