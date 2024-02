Câmara de Ponta Porã realiza sessão ordinária nesta quinta-feira

Sessão que acontece sempre às terças-feiras foi adiada em virtude do feriadão de carnaval

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Agnaldo Miudinho, informou na tarde desta quarta-feira que a sessão ordinária semanal será realizada nesta quinta-feira, dia 15, às 8h30. Os trabalhos legislativos foram adiados tendo em vista o feriadão de carnaval.

Agnaldo Miudinho ressaltou que na sessão de quinta-feira, os vereadores estarão tratando de várias pautas de interesse da comunidade de Ponta Porã. “Os 17 vereadores protocolaram indicações solicitando melhorias para os mais diversos bairros do município. Além disso, temos projetos e outras pautas importantes que estarão em discussão”, disse.

Na sessão desta quinta-feira também será feita a leitura de requerimento para que seja marcada Audiência Pública de Prestação de Contas dos poderes Executivo e Legislativo e também do Previporã, conforme informações da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização.

“A comunidade pode participar assistindo no plenário às sessões ordinárias da Câmara Municipal ou pode acompanhar através das transmissões pelo rádio e pelas redes sociais. Os vereadores estão com muitos trabalhos e é fundamental que as pessoas possam acompanhar o que está sendo feito no sentido de melhorar a qualidade de vida da nossa população”, finalizou Agnaldo Miudinho.