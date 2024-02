Plantão de Carnaval vacinou mais de mil douradenses contra dengue

Sala de vacinação do PAM teve muita movimentação nos dias de folia

A Folia de Momo foi de vacinação contra a dengue em Dourados. Entre sexta-feira (9) e a terça-feira (13) de Carnaval, com exceção do domingo (11), a sala de vacinação do PAM recebeu os foliões para a primeira dose da Qdenga, imunizante da Takeda Pharma que protege contra a dengue. Ao todo, 1.069 douradenses foram vacinados em quatro dias de plantão.

Além do PAM, equipes do Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), organizaram pontos de vacinação na Unigran e também na BRF Alimentos, no Distrito Industrial. “Estamos organizando junto à outras empresas e entidades ações deste tipo para levar a vacina contra a dengue aos douradenses. E seguiremos com doses ofertadas nos postos de saúde, alguns eventualmente com horários diferenciados, e também no PAM”, explica Edvan Marcelo Marques.

Moradores de Dourados, entre quatro e 59 anos, podem se vacinar contra a dengue. No total, até essa quarta-feira (14), 24.418 pessoas foram vacinadas com a primeira dose da Qdenga. A segunda dose começa a ser aplicada em abril e o laboratório garantiu doses para que 150 mil douradenses recebessem as duas doses, que garante imunização completa por até cinco anos contra a doença.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) atendem de segunda a sexta, das 7h às 11h e entre 13h e 17h. A sala de vacinação do PAM atende durante a semana entre 13h e 19h e aos sábados, das 8h às 13h.