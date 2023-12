DOF prende mulher com mais de 24 quilos de skunk em Corumbá

Uma mulher de 33 anos de idade foi presa por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) transportando mais de 24 quilos de skunk, em um veículo de passageiro por aplicativo. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (29) na BR-262 em Corumbá.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando deram ordem de parada ao condutor de um Fiat Palio. Durante entrevista o homem afirmou que trabalha como motorista de transporte de passageiros por aplicativo e foi contratado para levar a mulher de Corumbá a Campo Grande.

Em vistoria as bagagens que a passageira transportava os policiais encontraram 48 volumes de skunk, que após a pesagem totalizaram 24,7 quilos da droga. Questionada, ela disse que foi contratada para levar o entorpecente de Corumbá à capital do Estado e que em Campo Grande receberia R$ 5 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 248 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Corumbá.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.