CLC: etapa de Laço Comprido tem bailão carapé com entrada gratuita

O CLC – Circuito de Laço Comprido realiza nos dias 1, 2 e 3 de dezembro a sua 8ª etapa, com competição de laço comprido e bailão carapé com o grupo MDO. A diretoria do CLC lembra que a competição é aberta ao público com entrada e estacionamento gratuitos.

No dia 2, a partir das 20 horas, acontece o bailão carapé com o grupo MDO e convidados, que promete 10 horas de baile com o melhor da música regional. A entrada e o estacionamento também são gratuitos.

Entre as competições, a 8ª etapa terá Vaca gorda, Coringa, Fraldinha, Mirim, Bandeira, Amazonas, Pai e filho, Avô e Neto e Painthorse.

Laços de solidariedade

O CLC está arrecadando brinquedos e panetones para doar às crianças da Escola Agrícola Barão do Rio Branco, no distrito de Rochedinho.

E quem irá levar os presentes é o Papai Noel e montado a cavalo.

Quem for doar, pode levar brinquedos novos, panetones nos dias 01, 02 e 03 de dezembro, durante a 8ª etapa de Laço Comprido do CLC. Ou fazer um pix de qualquer valor para anclc10@hotmail.com

Etapa Interna Hípica CLC

Outra atração da 8ª etapa CLC, é a etapa interna da Hípica CLC, que marcará o encerramento do ano letivo. A programação prevê apresentação dos alunos, brincadeiras, brinquedos, exposição de produtos, praça de alimentação e música ao vivo e acontece no dia 2 de dezembro, das 8 às 16 horas.

Serviço

8ª etapa de Laço Comprido CLC

Dias 1, 2 e 3 de dezembro

CLC – MS 010, estrada para Rochedinho, após a UCDB

Etapa interna Hípica CLC: dia 02 de dezembro, das 8 às 16 horas

Baile carapé: dia 02 de dezembro, a partir das 20 horas

Entrada e estacionamento gratuitos